Губернатор посетил лагерь «Юность»

«Смена в лагере проходит просто замечательно, мы очень ждали открытия лагеря. У нас впереди много планов. Тематика этой смены — “Урал — опорный край державы”. Она посвящена краеведению нашего прекрасного Южного Урала. Мы на этой смене познакомимся не только с историей нашего региона, но и с различными легендами, связанными с ним, обязательно изучим природу и уделим внимание промышленности, которая в нашем регионе очень развита. Идёт третий день смены, но уже видно, что темп задан хороший, быстрый, и дальше — больше».