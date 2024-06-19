Губернатор посетил лагерь «Юность»

В лагере «Юность» ребята проводят летние каникулы красочно, дружно, весело и интересно. Вожатые и воспитатели проходят специальную подготовку, чтобы быть квалифицированными наставниками для детей. Они могут подсказать ребёнку что-то или научить его чему-то новому.
«Смена в лагере проходит просто замечательно, мы очень ждали открытия лагеря. У нас впереди много планов. Тематика этой смены — “Урал — опорный край державы”. Она посвящена краеведению нашего прекрасного Южного Урала. Мы на этой смене познакомимся не только с историей нашего региона, но и с различными легендами, связанными с ним, обязательно изучим природу и уделим внимание промышленности, которая в нашем регионе очень развита. Идёт третий день смены, но уже видно, что темп задан хороший, быстрый, и дальше — больше».
В лагере 11 отрядов, в которых отдыхает примерно 400 детей. 5 из этих отрядов — пионеры, они приехали в лагерь по путёвке. Остальные дети — спортсмены. Все ребята из Челябинской области.
В лагере «Юность» построили новые корпуса, в которых детям будет удобно отдыхать. Эти корпуса подходят и для маломобильных людей. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер и временно исполняющая обязанности главы Копейского городского округа Светлана Логанова проверили новые сооружения.
"В этом году открылись все запланированные лагеря — их порядка 800, включая пришкольные и загородные, — рассказал глава региона Алексей Текслер. — Планируется, что за год в них отдохнет около 180 тысяч детей. Оздоровительная кампания уже активно идёт.
Основная задача, которая стоит перед нами в последние годы и на будущее, — это совершенствование инфраструктуры детского отдыха. В этом году мы завершили ряд знаковых проектов, в том числе лагерь «Юность», который находится на озере Увильды и принадлежит Копейскому городскому округу. В этом лагере построили новые корпуса для образования и проживания.
Лагерь «Юность» будет принимать смены: тематические, спортивные, «Движения первых» и «Орлят России»".
«Мы построили три жилых корпуса на 150 человек. Сделали красивую зону, увеличили количество мест в столовой, построили новую площадку. В лагере появились две сцены и воркаут-площадка. Теперь в новых корпусах можно жить круглый год и проводить занятия не только летом. Лагерь продолжает развиваться и станет ещё лучше», — пояснила Светлана Логанова.