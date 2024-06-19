Беларусь входит в топ-30 стран по достижению ЦУР

«Конечно, Беларусь во многом впереди планеты всей. По последним оценкам, страна находится на 30-м месте из всех государств, которые внедряют Цели устойчивого развития. Это очень хороший показатель. Всегда есть возможность для дальнейшего роста, в этом направлении мы и работаем», — заявил он перед началом второго Национального форума по устойчивому развитию в Минске.