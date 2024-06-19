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Беларусь входит в топ-30 стран по достижению ЦУР

Достичь все Цели устойчивого развития, которые включают в себя ликвидацию нищеты, голода, благополучие населения, борьбу с изменением климата и другие важные вопросы, республика намерена к 2030 году.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 19 июн — Sputnik. Беларусь занимает 30-е место по достижению Целей устойчивого развития (ЦУР), определенных ООН, сказал журналистам постоянный координатор Организации Объединенных наций в республике Расул Багиров, передает корреспондент Sputnik.

По его словам, ООН уделяет огромное значение достижению Целей устойчивого развития в Беларуси.

«Конечно, Беларусь во многом впереди планеты всей. По последним оценкам, страна находится на 30-м месте из всех государств, которые внедряют Цели устойчивого развития. Это очень хороший показатель. Всегда есть возможность для дальнейшего роста, в этом направлении мы и работаем», — заявил он перед началом второго Национального форума по устойчивому развитию в Минске.

Багиров напомнил, что ООН представлена в Беларуси семью организациями и агентствами, которые работают «для помощи стране и белорусскому народу».

Что такое ЦУР

Цели в области устойчивого развития — это 17 взаимосвязанных задач, которые утверждены Генассамблеей Организации Объединенных Наций. Среди них — ликвидация нищеты, голода, борьба с изменением климата, хорошее здоровье и благополучие, чистая вода и энергия, гендерное равенство и так далее.

Государства должны одновременно принимать меры по ликвидации бедности наравне с наращиванием экономического роста, решать целый ряд социальных вопросов в области образования, здравоохранения, трудоустройства.

Беларусь в Целях устойчивого развития делает акцент на развитие регионов. Достичь все Цели устойчивого развития республика намерена к 2030 году.

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