Игорь Быстров стал новым главврачом ЦРБ в Волгоградской области

Игорь Быстров — высококвалифицированный специалист, закончивший военно-медицинский факультет вуза в Саратове в 1989 году по специальности «хирургия». Он выполнял задачи в Чеченской Республике; имеет внушительный управленческий опыт, включающий руководство различными медицинскими учреждениями, в том числе по линии МЧС.