Игорь Быстров стал новым главврачом ЦРБ в Волгоградской области

Приказом комитета здравоохранения Волгоградской области, подписанным председателем комитета Анатолием Себелевым, на должность главного врача ЦРБ назначен Игорь Быстров. Об этом сообщается на странице администрации Новоаннинского района в соцсети.
Накануне главврач познакомился с коллективом медицинского учреждения. Во встрече принял участие глава района Николай Моисеев.
Игорь Быстров — высококвалифицированный специалист, закончивший военно-медицинский факультет вуза в Саратове в 1989 году по специальности «хирургия». Он выполнял задачи в Чеченской Республике; имеет внушительный управленческий опыт, включающий руководство различными медицинскими учреждениями, в том числе по линии МЧС.
Последние месяцы до нового назначения Игорь Быстров работал руководителем фармацевтического склада. Сегодня главврач ЦРБ уверен, что лечебный процесс на территории Новоаннинского района будет организован эффективно и без сбоев.