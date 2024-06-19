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Игорь Быстров стал новым главврачом ЦРБ в Волгоградской области

Стало известно о назначении нового главного врача Новоаннинской центральной районной больницы.

Приказом комитета здравоохранения Волгоградской области, подписанным председателем комитета Анатолием Себелевым, на должность главного врача ЦРБ назначен Игорь Быстров. Об этом сообщается на странице администрации Новоаннинского района в соцсети.

Накануне главврач познакомился с коллективом медицинского учреждения. Во встрече принял участие глава района Николай Моисеев.

Игорь Быстров — высококвалифицированный специалист, закончивший военно-медицинский факультет вуза в Саратове в 1989 году по специальности «хирургия». Он выполнял задачи в Чеченской Республике; имеет внушительный управленческий опыт, включающий руководство различными медицинскими учреждениями, в том числе по линии МЧС.

Последние месяцы до нового назначения Игорь Быстров работал руководителем фармацевтического склада. Сегодня главврач ЦРБ уверен, что лечебный процесс на территории Новоаннинского района будет организован эффективно и без сбоев.