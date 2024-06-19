Главный судебный пристав Прикамья Алаудинов возглавит ФССП Ставрополья

Глава ГУ ФССП Пермского края Абдул Алаудинов возглавит управление судебных приставов в Ставропольском крае, сообщает «Ъ-Прикамье».
По данным издания, на данный момент обязанности руководителя ведомства в Прикамье исполняет заместитель руководителя Аслан Табухов. В краевом ГУ ФССП изданию не стали комментировать ситуацию и сообщили, что официальных документов о смене руководства не поступало.
Как сообщает «Ъ-Прикамье», Абдул Алаудинов сменит действующего руководителя ГУ ФССП Ставрополья Марину Захарову.
Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал, что 11 июня 2024 года президент РФ Владимир Путин присвоил Алаудинову звание генерал-майора. Судебный пристав был назначен руководителем ФССП Пермского края в январе 2023 года. Ранее он возглавлял службу суденбых приставов в Чеченской Республике.