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Главный судебный пристав Прикамья Алаудинов возглавит ФССП Ставрополья

Он заступил на должность в Пермском крае в январе 2023 года.

Источник: УФССП по Пермскому краю

Глава ГУ ФССП Пермского края Абдул Алаудинов возглавит управление судебных приставов в Ставропольском крае, сообщает «Ъ-Прикамье».

По данным издания, на данный момент обязанности руководителя ведомства в Прикамье исполняет заместитель руководителя Аслан Табухов. В краевом ГУ ФССП изданию не стали комментировать ситуацию и сообщили, что официальных документов о смене руководства не поступало.

Как сообщает «Ъ-Прикамье», Абдул Алаудинов сменит действующего руководителя ГУ ФССП Ставрополья Марину Захарову.

Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал, что 11 июня 2024 года президент РФ Владимир Путин присвоил Алаудинову звание генерал-майора. Судебный пристав был назначен руководителем ФССП Пермского края в январе 2023 года. Ранее он возглавлял службу суденбых приставов в Чеченской Республике.