Главный судебный пристав Прикамья Алаудинов возглавит ФССП Ставрополья

По данным издания, на данный момент обязанности руководителя ведомства в Прикамье исполняет заместитель руководителя Аслан Табухов. В краевом ГУ ФССП изданию не стали комментировать ситуацию и сообщили, что официальных документов о смене руководства не поступало.