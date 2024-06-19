Квасьневский рассказал пранкерам, от чего зависит итог конфликта на Украине

«Но, конечно, главные вещи будут решены в Америке, потому что, по-моему, для всей этой обстановки самое главное, что будет в выборах в ноябре… Надо, конечно, всех этих лидеров — Франция, Германия, Италия, Испания, Голландия, Великобритания, конечно, тоже — ну, надо с ними работать, чтобы они не устали, чтобы они знали, что здесь идет борьба за все, что это не борьба Украины с Россией… Это наша борьба», — сказал Квасьневский.