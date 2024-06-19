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Квасьневский рассказал пранкерам, от чего зависит итог конфликта на Украине

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Итог конфликта на Украине будет решен в США и зависит от результата выборов в ноябре, а работать надо и с лидерами европейских стран, потому что это не «борьба Украины с Россией», а борьба Запада, заявил экс-президент Польши Александр Квасьневский в разговоре с пранкерами Вованом (Владимиром Кузнецовым) и Лексусом (Алексеем Столяровым).

Источник: AP 2023

Пранкеры говорили от лица бывшего президента Украины Петра Порошенко, разговор велся на русском языке.

«Но, конечно, главные вещи будут решены в Америке, потому что, по-моему, для всей этой обстановки самое главное, что будет в выборах в ноябре… Надо, конечно, всех этих лидеров — Франция, Германия, Италия, Испания, Голландия, Великобритания, конечно, тоже — ну, надо с ними работать, чтобы они не устали, чтобы они знали, что здесь идет борьба за все, что это не борьба Украины с Россией… Это наша борьба», — сказал Квасьневский.

По его словам, идеи бывшего президента США Дональда Трампа о том, как завершить конфликт на Украине мирным путем, означают победу президента России Владимира Путина.

«Это обозначает, что самую высокую цену будет платить Украина. И это абсолютно страшно, принять этого нельзя, но, что делать», — добавил Квасьневский.

дипломатия