Лукашенко заслушал доклад Шулейко о готовности Брестской области к уборочной кампании

«На прошедших выходных Президент посмотрел поля и посевы Гродненской и Брестской областей. В развитие этих мероприятий сегодня состоялся принципиальный и подробный разговор с губернатором Брестской области, в ходе которого Юрий Шулейко доложил главе государства о готовности региона к уборочной кампании. К слову, выборочно хозяйства Брестской области уже начали уборку озимого ячменя», — проинформировали в пресс-службе.



В целом по Брестской области предстоит провести уборку зернового клина на 360 тыс. га. На треть увеличили посевы озимого ячменя. Это та культура, которая из года в год дает хороший результат. В этом году предстоит провести уборку около 30 тыс. га (озимого ячменя). Первые хозяйства выборочно начали жатву 17 июня. За последние два года в хозяйства Брестской области поступили более 300 новых зерноуборочных комбайнов. Работу в этом направлении продолжают.



На уборке зерна в Брестской области будут задействованы около 6 тыс. человек — комбайнеры, водители, операторы, другие работники. В поля выйдут 1384 зерноуборочных комбайна.