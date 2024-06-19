В Новосибирске комбат «Веги» Андрей Панфёров отреагировал на массовые увольнения в минобороны РФ

«На мой взгляд, ряд тех лиц, которых сейчас отправили в отставку, они со своими обязанностями не справляются. Вам так скажу, что если говорить о раскорректировании войск, о медицинском обеспечении, то это было с натяжкой на 3 с минусом. Почему? Потому что можно говорить сколько угодно, а даже если судить по 41 армии, которая находится в Новосибирске, многие стройки, которые были начаты при этих гражданам, так и не закончены», — отметил Панфёров.