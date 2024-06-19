Определены главные задачи развития области на 5 лет

Об этом рассказал губернатор Челябинской области Алексей Текслер в своём обращении к Законодательному собранию региона. Он также подвёл итоги прошедших пяти лет и наметил планы на будущее.
«Пять лет назад мы определили для себя приоритет — Человек. За это время мы столкнулись с вызовами небывалой сложности — от пандемии ковида до работы в жёстких условиях санкционного давления. Отвечая на них, сформировали сильную, целеустремленную команду, где главным звеном являются южноуральцы. Мы на практике показали, что готовы справиться с любыми испытаниями и, несмотря ни на что, продолжать развитие региона. Наша цель на следующие пять лет — сделать Челябинскую область регионом абсолютных возможностей. Всё это потребует от нас ещё более напряжённой работы и более эффективного управления».
О помощи СВО
"С самых первых дней СВО мы обеспечиваем наших защитников всем необходимым. Для проведения качественного боевого слаживания мы по¬строили один из лучших полевых лагерей в стране. Отремонтировали и оснастили оборудованием части в Чебаркуле и Карабаше. Модернизировали и оснастили современным оборудованием Челябинский военный госпиталь.
На регулярной основе формируем вместе с муниципалитетами, Общероссийским народным фронтом, общественными объединениями, предприятиями, депутатами всех уровней и активными гражданами грузы на передовую.
Мы одними из первых в стране приняли областной закон о поддержке участников СВО. Предоставляем выплаты как самим участникам специальной военной операции, так и их семьям; организуем бесплатный отдых для детей, помогаем им в получении образования; реализуем специальные меры поддержки для пожилых родителей наших защитников.
С предыдущего года участникам СВО из Челябинской области, отличившимся во время службы, предоставляется право на получение земельного участка, а уже с этого года они могут выбрать вместо участка получение денежной компенсации. Бесплатно газифицируем домовладения и делаем многое другое.
Сейчас предлагаю увеличить размер единовременной региональной выплаты при заключении контракта с Министерством обороны на 35% — до 305 тысяч рублей".
О здравоохранении и образовании
"За пять лет в области построено 118 ФАПов. Напомню, мы ставили себе цель сто таких пунктов, и мы её перевыполнили. Кроме того, построен областной инфекционный центр, открыты центры амбулаторной онкологической помощи, региональные сосудистые центры. Завершён капитальный ремонт 245 различных объектов здравоохранения. Приобретено 766 единиц медицинского автотранспорта и свыше 16 тысяч единиц медоборудования, в том числе 188 — крупного.
Построено и реконструировано 15 школ, ещё 10 строится в настоящий момент, две из них сдадим в этом году. Также построили 61 детский сад, плюс в этом году завершим шесть. Ещё 67 школ и 116 детских садов отремонтировано.
Уже в текущем году мы запустим региональную стимулирующую выплату для молодых педагогов, которая будет осуществляться в течение трёх лет с момента трудоустройства, чтобы дополнительно мотивировать молодых учителей. Первую выплату поручаю провести по итогам учебного года".
О промышленности и АПК
"С 2019 года, когда в области заработало возрождённое министерство промышленности, в регионе оказана поддержка 579 промышленным предприятиям на сумму почти 70 млрд рублей. При этом вся система поддержки ориентируется не просто на оказание бесплатных услуг или предоставление льготного финансирования, а на системную работу по обеспечению технологического суверенитета.
Нельзя не отметить запуск завода по производству промышленных роботов в Челябинске, который в феврале посетил президент. Фактически создание в стране целой новой отрасли, и мы являемся лидерами в этом процессе. Чтобы стимулировать соответствующую работу предприятий, мы создаём в регионе Центр промышленной роботизации, который будет готов оказать всю необходимую поддержку в этой сфере.
Особое место в экономике региона занимает АПК. За пятилетний период прямая поддержка сельхозтоваропроизводителей и льготные инвестиционные кредиты с государственной поддержкой составили почти 44 млрд рублей. С 2021 года мы в области вдвое снизили ставку единого сельскохозяйственного налога, а для аграриев, обеспечивающих занятость, установили её в 2022 году равной нулю. Эта мера показала свою эффективность, и сегодня я предлагаю пойти ещё дальше.
В целях дополнительной поддержки сельхозтоваропроизводителей предлагаю снизить этот налог до нуля — фактически отменить его, начиная со следующего года, на пять лет для всех сельхозтоваропроизводителей".
О содействии бизнесу
"Вместе с предприятиями комбинируем различные меры поддержки для максимального ускорения роста бизнеса. Сопровождаем реализацию инвестиционных проектов. Количество средних предприятий в регионе выросло за пять лет почти на 14%, а доля сектора МСП в экономике региона в целом сегодня более 27% и стабильно превышает аналогичные показатели по стране и федеральному округу.
Важную роль в таких результатах сыграло снижение фискальной нагрузки на малый и средний бизнес. В конце 2019 года мы снизили ряд ставок по упрощённой системе налогообложения, а затем в ковидный период и период структурной трансформации экономики в 2022 году приняли ещё и дополнительные налоговые льготы в виде минимально возможных ставок по «упрощёнке» для сферы обрабатывающих производств, научных исследований, туризма, спорта, общепита, культуры и телекоммуникаций. И все эти решения оказались абсолютно правильными.
С 2019 года перечисленные в доходы бюджета средства от деятельности малого и среднего бизнеса выросли в номинальном размере почти в два раза, а с учётом инфляции — на треть. Но принятые льготы в перечисленных мною секторах истекают в этом году. Поэтому, чтобы сохранить позитивную динамику развития, предлагаю продлить их ещё на пять лет".
Об экологии
"Мы реализуем передовую практику регионального экологического стандарта. Наши промышленные предприятия в рамках подписанных соглашений взяли и исполняют свои обязательства. Внедрена и работает система онлайн-мониторинга чистоты воздуха.
Рекультивировали до «зелёного холма» свалку в Челябинске. В этом году здесь в теплицах будут выращивать цветы для благоустройства города. Сейчас работаем над таким же проектом в Магнитогорске. В целом в регионе за пять лет ликвидировали 880 свалок, из которых девять — крупные.
Мы добились одних из лучших результатов в стране по снижению выбросов в атмосферу. В том числе в Челябинске они снизились к базовому 2017 году на 43%!
За пять лет построили 25 объектов водоснабжения и водоотведения. В этом году запустим уникальную станцию очистки воды ультрафиолетом в Челябинске, а в следующем году завершим реконструкцию очистных сооружений в районе ЧМЗ".
О поддержке семей
"За пять лет благодаря решениям президента, федеральной поддержке и нашей собственной работе мы сформировали в регионе целостную систему поддержки семей с детьми, которая начинается с момента беременности матери и продолжается до совершеннолетия ребёнка. Направили на эти цели почти 110 млрд рублей.
Также — и это тоже новая мера — с 1 июля мы увеличиваем ежемесячную компенсацию на оплату услуг ЖКХ для многодетных семей. И вводим новую меру социальной поддержки — ежегодную выплату в 10 тысяч рублей на каждого ребёнка-школьника в многодетных семьях на приобретение школьной или спортивной формы.
Выделяем дополнительные средства для предоставления бесплатного горячего питания обучающимся из многодетных семей в школах и колледжах Челябинской области на весь период обучения".
О демографии
"Особое внимание нужно уделить созданию условий для повышения рождаемости среди молодёжи. Нужно поддерживать тех, кто готов стать родителями, получая образование в колледжах и вузах.
В ближайшие три года на эти цели из регионального бюджета будет выделено полмиллиарда рублей. Поручаю министерству образования и науки совместно с министерством социальных отношений представить мне соответствующие предложения.
Речь идёт об учреждении регионального студенческого (семейного) капитала для семей, в которых оба или единственный родитель является студентом очной формы обучения в вузе или на старших курсах СПО. Эти средства могут быть направлены на повышение стипендии, аренду или приобретение жилья и другие цели. Также важно создавать при вузах ясельные группы и детские комнаты ребёнка, помогать в учёбе.
Считаю, что такую программу возможно сформировать и запустить до начала нового учебного года".
О старшем поколении
"Повышаем и индексируем выплаты ветеранам Великой Отечественной войны и труженикам тыла. В этом году ко Дню Победы до 50 тысяч рублей увеличили размер единовременной выплаты участникам и инвалидам Великой Отечественной войны, а также приравненным к ним категориям. Труженикам тыла ввели новую выплату.
В 2022 году снизили планку трудового стажа для получения статуса ветерана труда Челябинской области.
Внедряем систему долговременного ухода. Открываем отделения дневного пребывания для пенсионеров, сейчас в регионе их уже 39. Начали строительство нового центра для пожилых людей, нуждающихся в постоянном уходе, он располагается в Красноармейском районе.
За пять лет почти на 50% увеличили охват наших пенсионеров мероприятиями по программе активного долголетия. В конце прошлого года в Челябинске открыли первый Центр активного долголетия. Поручаю министерству социальных отношений проработать вопрос создания таких центров в других муниципальных образованиях региона".
Девять основных направлений
"В целом выделю девять приоритетов устойчивого и успешного развития Челябинской области, которые будут основой всех наших планов и решений на следующие пять лет.
Первое. Всё для Победы! Все мы объединились во имя достижения этой цели. Наша промышленность, органы власти, общественные организации продолжат всемерно помогать нашей армии. Особую заботу и поддержку продолжим оказывать участникам СВО и членам их семей.
Второе. Развитие и гармоничная жизнь каждого человека. Это современная медицина, развитая социальная сфера, качественное и доступное образование, раскрытие творческого потенциала. Возможности для занятия спортом, а также для отдыха и внутреннего туризма.
Третье. Работа, востребованность, самореализация. Это высокооплачиваемые рабочие места, возможности карьерного роста и развития в любой выбранной сфере. Челябинская область должна стать местом, где каждый может реализовать себя и свой потенциал.
Четвёртое. Ускоренное технологическое развитие. Это формирование и развитие импортозамещающих производств, проникновение передовых технологий во все сферы жизни региона. Роботизация и цифровизация. Рост производительности труда и всех ключевых экономических показателей.
Пятое. Развитое сельское хозяйство, сильное село. Использование современных технологий, рост урожайности, улучшение качества жизни на селе — всё это актуальные задачи. Мы продолжим вкладывать в развитие села и аграрного сектора.
Шестое. Инфраструктура качества жизни. Качественные дороги, новый транспорт, устойчивая связь, высокоскоростной интернет, железнодорожное и авиасообщение. Особый акцент — на модернизацию коммунальной сферы, надёжное энергоснабжение и газификацию.
Седьмое. Природосбережение и экология. Мы продолжим усиленную работу по сохранению наших лесов, озёр и рек. Продолжим позитивные изменения в сфере экологии. Не менее важно ответственное потребление. Развитие системы обращения с ТКО. Все новые производства автоматически должны будут присоединяться к региональному экологическому стандарту.
Восьмое. Новый облик городов. Продолжим строительство современного жилья, создание комфортной городской среды. Развитие городских пространств.
Девятое. Основа основ — счастливые семьи. Наша социальная политика, усилия по развитию региона должны быть направлены на рост числа семей с детьми, особенно многодетных семей, их благополучие. Это безусловный приоритет.