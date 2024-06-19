Определены главные задачи развития области на 5 лет

«Пять лет назад мы определили для себя приоритет — Человек. За это время мы столкнулись с вызовами небывалой сложности — от пандемии ковида до работы в жёстких условиях санкционного давления. Отвечая на них, сформировали сильную, целеустремленную команду, где главным звеном являются южноуральцы. Мы на практике показали, что готовы справиться с любыми испытаниями и, несмотря ни на что, продолжать развитие региона. Наша цель на следующие пять лет — сделать Челябинскую область регионом абсолютных возможностей. Всё это потребует от нас ещё более напряжённой работы и более эффективного управления».