«Это общие ценности для всех нас»: Дмитрий Демешин открыл форум «Разговоры о важном для взрослых»

«Дальний Восток — огромная территория. В тысячах городов и поселков, сельских поселений и деревень живут люди разной национальности, профессий, вероисповедания. Каждый народ самобытен, интересен, ценен, в каждом регионе свои обычаи и традиции, устои и уклад. Но все мы — граждане одной страны, великой и прекрасной России. Нас объединяет культурное наследие и историческое прошлое, Пушкин и Гоголь, Глинка и Чайковский, Менделеев и Гагарин, пятилетки за три года и победа Советской Армии над нацизмом, и, конечно, любовь Родине, причастность к ее судьбе, ее достижениям и невзгодам», — заявил полпред в ДФО.