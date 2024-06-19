«Это общие ценности для всех нас»: Дмитрий Демешин открыл форум «Разговоры о важном для взрослых»

18 июня в Хабаровске стартовал окружной форум народов Дальневосточного федерального округа «Разговоры о важном для взрослых». Данное мероприятие не имеет аналогов и проводится только на Дальнем Востоке. Главная цель форума — это привлечение к воспитанию патриотизма конфессий и межнационального сообщества, позволяющего ДФО сплотиться вокруг Победы России.
Открыл мероприятие заместитель полномочного представителя президента РФ в ДФО Григорий Куранов. С торжественной речью он выступил после «гражданской молитвы», то есть гимна России. Григорий Куранов также зачитал приветственное слово Юрия Трутнева.
«Дальний Восток — огромная территория. В тысячах городов и поселков, сельских поселений и деревень живут люди разной национальности, профессий, вероисповедания. Каждый народ самобытен, интересен, ценен, в каждом регионе свои обычаи и традиции, устои и уклад. Но все мы — граждане одной страны, великой и прекрасной России. Нас объединяет культурное наследие и историческое прошлое, Пушкин и Гоголь, Глинка и Чайковский, Менделеев и Гагарин, пятилетки за три года и победа Советской Армии над нацизмом, и, конечно, любовь Родине, причастность к ее судьбе, ее достижениям и невзгодам», — заявил полпред в ДФО.
Особенностью форума является то, что его участниками стали не только свыше 300 представителей конфессий и межнациональных объединений, но также представители КМНС из всех 11 регионов ДФО. Поддержать их приехали федеральные лидеры общественного мнения, военкоры, специалисты в сфере информационно-пропагандистских противостояний. Примечательно, что ДФО под руководством Юрия Трутнева, заместителя председателя правительства Российской Федерации — полномочного представителя президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе, стал единственным федеральным округом последовательно и системно решающим вопрос по гармонизации национальных отношений и патриотическому воспитанию. Фактически, сейчас все макрорегионы ориентируются на опыт, наработанный на Дальнем Востоке.
Поэтому участники выйдут с мероприятия не только подкованные теоретически, но и будут иметь набор практических навыков. Они смогут нести в массы главный тезис: «единственный способ сделать страну сильной — воспитать сильных людей».
«На пленарном заседании XXVII Петербургского международного экономического форума президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин в очередной раз подтвердил, что для сильного государства необходима общая, объединяющая идея, и что ее основой является патриотизм», — добавил Дмитрий Демешин.