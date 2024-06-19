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Министр ЖКХ Новосибирской области временно отстранен от должности по суду

Новосибирский облсуд временно отстранил от должности министра жилищно-коммунального хозяйства и энергетики региона Дениса Архипова, который обвиняется в злоупотреблении полномочиями и превышении должностных полномочий. Об этом ходатайствовала прокуратура региона. Он отстранен от должности до 20 августа, сообщает прокуратура.

Источник: Коммерсантъ

Денис Архипов был задержан в марте и помещен в СИЗО. По данным Генпрокуратуры, из-за действий чиновника бюджет Новосибирской области не получил 220 млн руб. банковской гарантии, выданной ранее компании «Экология-Новосибирск» для работы в качестве мусорного регоператора.