Министр ЖКХ Новосибирской области временно отстранен от должности по суду

Новосибирский облсуд временно отстранил от должности министра жилищно-коммунального хозяйства и энергетики региона Дениса Архипова, который обвиняется в злоупотреблении полномочиями и превышении должностных полномочий. Об этом ходатайствовала прокуратура региона. Он отстранен от должности до 20 августа, сообщает прокуратура.