Касым-Жомарт Токаев сделал заявление по покушению на журналиста Айдоса Садыкова в Киеве

18 июня 2024 года стало известно, что в Киеве было совершено покушение на автора YouTube и Telegram-каналов «Басе» Айдоса Садыкова. Он выжил, но находится в тяжелом состоянии. Прокуратура Киева начала расследование по факту покушения на умышленное убийство журналиста. В ведомстве сообщили, что «по предварительной информации, неизвестный с пистолетом подбежал к машине, где находились потерпевший и его жена, произвел выстрел в мужчину, после чего скрылся». Покушение произошло недалеко от дома, где они живут. Нападавшего ищут.