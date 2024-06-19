Ричмонд
+23°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мэр Казани Ильсур Метшин лично проверил ход капремонта жилого дома

Он бывал на объекте по улице Восьмого Марта.

В Казани капремонт дома № 2 по улице Восьмого Марта завершен на 57%. Ход работ проверил мэр города Ильсур Метшин, сообщает администрация столицы Татарстана.

В настоящее время специалисты практически завершили работы на сетях холодного водоснабжения, электроснабжения и водоотведения. Рядом с домом выполняется ремонт проезжей части. Речь идет об участке дороги по Сибирскому тракту протяженностью 1,2 километра.

По словам Метшина, всего в 2024 году отремонтируют 180 домов. Ремонт дороги по Сибирскому тракту важен не только для района, но и для всей Казани. Эти работы хотят завершить до конца августа.

Напомним, в 2024 году в Татарстане на ремонт дорог направят 54 млрд рублей. Это на 7,4 млрд больше, чем в прошлом году.