Мэр Казани Ильсур Метшин лично проверил ход капремонта жилого дома

В Казани капремонт дома № 2 по улице Восьмого Марта завершен на 57%. Ход работ проверил мэр города Ильсур Метшин, сообщает администрация столицы Татарстана.
В настоящее время специалисты практически завершили работы на сетях холодного водоснабжения, электроснабжения и водоотведения. Рядом с домом выполняется ремонт проезжей части. Речь идет об участке дороги по Сибирскому тракту протяженностью 1,2 километра.
По словам Метшина, всего в 2024 году отремонтируют 180 домов. Ремонт дороги по Сибирскому тракту важен не только для района, но и для всей Казани. Эти работы хотят завершить до конца августа.
Напомним, в 2024 году в Татарстане на ремонт дорог направят 54 млрд рублей. Это на 7,4 млрд больше, чем в прошлом году.