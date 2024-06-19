В Крыму предложили взыскать с Киева контрибуции

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн — РИА Новости. Председатель Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов предложил взыскать после окончания специальной военной операции контрибуции с представителей киевского режима и поддерживавших агрессию против России украинских олигархов.
«Ущерб, незаконно нанесенный России западными санкциями и военными действиями, спровоцированными киевским режимом, необходимо после завершения СВО взыскать с Украины в качестве контрибуции», — сказал Смирнов РИА Новости.
При этом, по его словам, возмещать ущерб должен не украинский народ, который и так натерпелся от продажности своих элит, а представители киевского режима во главе с Владимиром Зеленским и поддержавшие его и агрессию против России украинские олигархи.
«Они должны сполна ответить за все беды, принесенные украинскому и российскому народам», — сказал Смирнов.