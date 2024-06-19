Токаев наградил героев нашего времени

Глава государства выступил на торжественной церемонии по случаю награждения граждан страны, активно участвовавших в противопаводковых мероприятиях, передает Акорда.
«В критический момент наш народ проявил подлинную солидарность. Общими усилиями мы смогли противостоять природной стихии и вновь продемонстрировали наше единство. Спасатели, военные, сотрудники органов внутренних дел и акиматов день и ночь боролись со стихией. Храня верность присяге, они безупречно исполнили свой долг перед Родиной», — сказал он.
В борьбе с наводнениями приняли участие более 63 тысяч сотрудников силовых структур. В ходе спасательных операций было эвакуировано более 120 тысяч человек, в том числе 40 тысяч детей.
«Это стало результатом большой работы наших спасателей и пилотов. Абишу Кекильбаеву принадлежат слова: “Для человека, любящего свою страну, самое большое горе — оказаться оторванным от судьбы своего народа”. С первых дней стихийного бедствия особую активность проявила Национальная волонтерская сеть. Более 50 тысяч волонтеров организовали караваны милосердия. Добровольцы участвовали в доставке продуктов питания и других предметов первой необходимости в затопленные регионы. Значительным вкладом в общее дело стала акция Ассамблеи народа Казахстана “Жүректен жүрекке”, — заявил президент.
Здесь же на мероприятии, Токаев сделал заявление по покушению на журналиста Айдоса Садыкова в Киеве.