Малашко: в Беларуси достаточно сложная демографическая ситуация

МИНСК, 19 июн — Sputnik. В республике сейчас достаточно сложная демографическая ситуация, заявил журналистам председатель Постоянной комиссии Палаты представителей по здравоохранению, физической культуре, семейной и молодежной политике Беларуси Валерий Малашко, передает корреспондент Sputnik.
«Мы все понимаем… Поэтому мы должны всеми теми законодательными актами и механизмами, которые у нас есть, стимулировать сегодня более раннее вступление в брак, более раннее рождение детей. К сожалению, мы вот эту вот проблему пока не преодолели».
Малашко пояснил, что данные факторы учтены в поправках в законы по вопросам госпособий семьям, воспитывающим детей.
В среду 19 июня этот документ депутаты принимают во втором чтении. По словам парламентария, законопроект он не вызвал больших споров ни в Палате представителей, ни в других госорганах.
«…Сегодня мы повышаем выплаты (по уходу за ребенком — Sputnik), в первую очередь, студентам, учащимся — с 50% бюджета прожиточного минимума до 100%…», — добавил Малашко.
Есть и новшество для семей с детьми-инвалидами. По старым нормам, если ребенку с инвалидностью исполняется 18 лет, уже не положено специальное пособие. Теперь этот момент исправят, финансовая поддержка останется.
Предусмотрены и госвыплаты, которые будут заменять алименты, когда отец ребёнка — на альтернативной или обычной срочной военной службе.
«Еще такая важная особенность… заключается в том, что мы не просто даем пособие. Мы контролируем их целевое использование. Эти нормы тоже заложены в закон», — добавил депутат.