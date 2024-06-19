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Губернатор представил нового министра транспорта Ростовской области

Ростовская область, 19 июня 2024. DON24.RU. Главам муниципальных образований Ростовской области представлен новый заместитель губернатора, курирующий развитие транспорта, — Виталий Кушнарев.

Произошло это на расширенном заседании донского правительства под председательством губернатора Василия Голубева.

«Хочу представить Виталия Васильевича Кушнарева, который назначен 11 июня 2024 г. указом губернатора на должность заместителя губернатора Ростовской области — министра транспорта, — отметил глава региона. — Давайте пожелаем ему хорошей работы».

Добавим, Виталий Кушнарев впервые принимает участие в заседании регионального правительства в новом качестве. До назначения он работал в Госдуме VIII созыва, а с 2016 по 2019 годы занимал пост главы администрации Ростова-на-Дону.