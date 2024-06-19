Матвиенко поддержала приостановку участия России в работе ПА ОБСЕ

В апреле 2023 года Россия перестала платить взносы в ПА ОБСЕ. «Мы не должны платить за то, в чем не участвовали. Если не дадут работать и в этом году, будем требовать, чтобы вернули ранее выплаченный взнос», — объяснял тогда спикер Госдумы Вячеслав Володин. В феврале этого года заместитель российского постпреда при ОБСЕ Александр Волгарев сообщил, что Москва отказывается платить взносы до тех пор, пока ее делегации не дадут «прочных гарантий участия и обеспечения надлежащих условий безопасности».