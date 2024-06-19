Матвиенко поддержала приостановку участия России в работе ПА ОБСЕ

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко поддержала предложение о приостановке участия России в работе Парламентской ассамблеи ОБСЕ (ПА ОБСЕ). По ее словам, это будет означать и заморозку выплат.
С таким предложением на пленарном заседании выступил первый заместитель председателя комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров. Он сообщил, что в пятницу МИД России передал ноту от румынского ведомства о том, что никому из членов российской делегации не выдадут визы для участия в сессии ПА ОБСЕ, которая пройдет с 29 июня по 3 июля в Бухаресте. Сенатор обвинил организацию в «тотальной украинизации повестки».
«Предлагаем приостановить участие российской делегации в работе ПА ОБСЕ. Позиция Совета Федерации согласована с коллегами из Госдумы. Предлагается к следующему пленарному заседанию нашей палаты, к 3 июля, подготовить и вынести на ваше рассмотрение проект решения Совета Федерации о приостановке участия российских парламентариев в работе ПА ОБСЕ», — сказал Джабаров.
Спикер в ответ назвала ассамблею «полностью ангажированной». «Как можно обсуждать безопасность европейскую без участия Российской Федерации?» — спросила она.
По ее словам, Россия долгое время терпела и убеждала, но «последний пример, когда Румыния отказала в выдаче виз национальной делегации, — это та черта, дальше которой мы не будем терпеть такое отношение». От приостановки участия России в деятельности ПА ОБСЕ потеряет только сама ассамблея, уверена она.
«Коллеги, я бы поддержала, давайте дадим такое поручение комитету отработать с коллегами из Госдумы и подготовить такое решение о приостановке нашего участия и соответственно о приостановке выплат в Парламентскую ассамблею ОБСЕ со стороны Российской Федерации», — заявила Матвиенко.
Парламентарий выразила надежду, что «временное помутнение мозгов рано или поздно все равно пройдет» и в ОБСЕ осознают, что только с участием российской стороны «можно говорить о равной неделимой безопасности для каждого государства в целом и для европейской безопасности».
В румынском МИДе решение не пускать российскую делегацию на сессию ПА ОБСЕ объяснили «последовательной позицией Румынии по отношению к России в условиях продолжающейся агрессивной войны против Украины». Румынская сторона отказала в участии в сессии и делегации из Белоруссии.
В феврале этого года в ПА ОБСЕ сообщили, что Москва сама отказалась участвовать в двух сессиях ассамблеи — осенью 2022 года в Ереване и
В апреле 2023 года Россия перестала платить взносы в ПА ОБСЕ. «Мы не должны платить за то, в чем не участвовали. Если не дадут работать и в этом году, будем требовать, чтобы вернули ранее выплаченный взнос», — объяснял тогда спикер Госдумы Вячеслав Володин. В феврале этого года заместитель российского постпреда при ОБСЕ Александр Волгарев сообщил, что Москва отказывается платить взносы до тех пор, пока ее делегации не дадут «прочных гарантий участия и обеспечения надлежащих условий безопасности».
Глава МИДа Сергей Лавров тогда же заявлял, что вопрос о выходе России из ОБСЕ «пока не обсуждался, но он висит в воздухе».