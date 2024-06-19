Путин и Ким Чен Ын подписали договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве

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Ранее российский лидер назвал подготовленный документ фундаментальным и отметил, что он ляжет в основу отношений России и КНДР на долгие годы вперед.
Владимир Путин и Ким Чен Ын завершили общение в формате тет-а-тет в Пхеньяне. Личная встреча продолжалось порядка двух часов. По итогам переговоров главы государств подписали договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве.
Ранее российский лидер назвал подготовленный документ фундаментальным и отметил, что он ляжет в основу отношений России и КНДР на долгие годы вперед.