Ричмонд
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Депутат Ирина Иванова сменила Кононенко на посту лидера фракции КПРФ в ЗакСе

У фракции КПРФ в Законодательном собрании Санкт-Петербурга сменился лидер. Им стала депутат Ирина Иванова.

Источник: Коммерсантъ

О смене руководителя сообщили в ходе пленарного заседания. Председатель парламента Александр Бельский, зачитывая объявление, указал, что решение было принято фракцией 19 июня. Причина смены главы не уточнялась.

«Информируем вас о том, что руководителем фракции “Коммунистическая партия Российский Федерации” избрана депутат Ирина Владимировна Иванова», — огласил господин Бельский в ходе пленарного заседания.

Ранее лидером фракции КПРФ в Заксобрании был Роман Кононенко. Партия прежде выдвинула депутата в кандидаты на пост губернатора Санкт-Петербурга.