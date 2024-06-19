Депутат Ирина Иванова сменила Кононенко на посту лидера фракции КПРФ в ЗакСе

О смене руководителя сообщили в ходе пленарного заседания. Председатель парламента Александр Бельский, зачитывая объявление, указал, что решение было принято фракцией 19 июня. Причина смены главы не уточнялась.
«Информируем вас о том, что руководителем фракции “Коммунистическая партия Российский Федерации” избрана депутат Ирина Владимировна Иванова», — огласил господин Бельский в ходе пленарного заседания.
Ранее лидером фракции КПРФ в Заксобрании был Роман Кононенко. Партия прежде выдвинула депутата в кандидаты на пост губернатора Санкт-Петербурга.