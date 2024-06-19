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Проблем с водоснабжением в Крыму нет — Сергей Аксёнов

Запасы воды в водохранилищах республики составляют более 245 млн кубометров.

Источник: правительство Крыма

Глава Крыма Сергей Аксёнов сообщил, что в республике нет проблем с водоснабжением. Ситуация остаётся стабильной, передает ИА SevastopolMedia со ссылкой на социальные сети руководителя региона.

«По состоянию на 19 июня 2024 года имеющиеся запасы воды в водохранилищах Крыма составляют более 245 млн кубометров, в том числе в водохранилищах питьевого назначения — около 228 млн кубометров. При этом среднесуточное потребление поверхностных вод фиксируется на уровне 500 тысяч кубометров в сутки», — прокомментировал Сергей Аксёнов.

Глава Крыма отметил, что этих объёмов достаточно, чтобы более года обеспечивать население и объекты экономики республики водой без учета притока в водохранилища в будущем.