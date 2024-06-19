Проблем с водоснабжением в Крыму нет — Сергей Аксёнов

«По состоянию на 19 июня 2024 года имеющиеся запасы воды в водохранилищах Крыма составляют более 245 млн кубометров, в том числе в водохранилищах питьевого назначения — около 228 млн кубометров. При этом среднесуточное потребление поверхностных вод фиксируется на уровне 500 тысяч кубометров в сутки», — прокомментировал Сергей Аксёнов.