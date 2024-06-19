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Посол Эстонии заявила о готовности Таллина обсудить отправку войск на Украину

Власти Эстонии готовы обсудить вопрос об отправке войск Таллина в зону специальной военной операции (СВО). Об этом в среду, 19 июня, заявила посол Эстонии на Украине Аннели Кольк.

Источник: AP 2023

«Мы надеемся на общую позицию НАТО или Европейского союза, и наши лидеры, я имею в виду особенно министерство обороны, они это обсуждают, и недавно они сказали, что для нас нет ничего невозможного», — сказала она в беседе с «РБК Украина».

Кроме того, по мнению Кольк, отправка эстонских военных на Украину не является красной линией для Таллина, добавила «Газета.Ru».

«И я знаю, что наше министерство обороны и все другие министерства каждый день думают о том, что еще мы можем сделать, что еще мы можем дать Украине», — заключила она.

Чаще всего с заявлениями об отправке западных войск на Украину выступает президент Франции Эммануэль Макрон. Однако в ряде стран, включая США, Германию и Великобританию, его слова не нашли поддержки. Между тем официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал очень опасными подобные разговоры.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент России Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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