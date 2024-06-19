Посол Эстонии заявила о готовности Таллина обсудить отправку войск на Украину

«Мы надеемся на общую позицию НАТО или Европейского союза, и наши лидеры, я имею в виду особенно министерство обороны, они это обсуждают, и недавно они сказали, что для нас нет ничего невозможного», — сказала она в беседе с «РБК Украина».
Кроме того, по мнению Кольк, отправка эстонских военных на Украину не является красной линией для Таллина, добавила «Газета.Ru».
«И я знаю, что наше министерство обороны и все другие министерства каждый день думают о том, что еще мы можем сделать, что еще мы можем дать Украине», — заключила она.
Чаще всего с заявлениями об отправке западных войск на Украину выступает президент Франции Эммануэль Макрон. Однако в ряде стран, включая США, Германию и Великобританию, его слова не нашли поддержки. Между тем официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал очень опасными подобные разговоры.
Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент России Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.