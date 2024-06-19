Участник СВО будет противостоять Текслеру на выборах челябинского губернатора

Медведев является членом регионального отделения партии, входит в президиум. Ему 54 года, родился в Симе. В 1995 году окончил челябинский мединститут, работал медбратом, затем врачом УЗИ в областной больнице.
«Является военным врачом, участником СВО, начмед разведроты первого батальона “Прага”, — сообщили корреспонденту ЕАН в партии.
Владимир Медведев участвовал в подготовке к СВО сотрудников МВД, Росгвардии и добровольцев. Также он является членом регионального отделения "Общества врачей России.
Документы в избирком доктор планирует предоставить 21 июня. Выборы губернатора Челябинской области будут проходить 7 и 8 сентября. Об участии в них ранее объявили пять политиков.