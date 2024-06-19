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Участник СВО будет противостоять Текслеру на выборах челябинского губернатора

В четверг, 20 июня, «Партия пенсионеров» на внутрипартийной конференции выдвинет кандидата в губернаторы Челябинской области. Участвовать в выборах будет военный врач, участник СВО Владимир Медведев.

Источник: Reuters

Медведев является членом регионального отделения партии, входит в президиум. Ему 54 года, родился в Симе. В 1995 году окончил челябинский мединститут, работал медбратом, затем врачом УЗИ в областной больнице.

«Является военным врачом, участником СВО, начмед разведроты первого батальона “Прага”, — сообщили корреспонденту ЕАН в партии.

Владимир Медведев участвовал в подготовке к СВО сотрудников МВД, Росгвардии и добровольцев. Также он является членом регионального отделения "Общества врачей России.

Документы в избирком доктор планирует предоставить 21 июня. Выборы губернатора Челябинской области будут проходить 7 и 8 сентября. Об участии в них ранее объявили пять политиков. ﻿﻿