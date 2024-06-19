Ричмонд
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Виталий Хоценко сообщил о ремонте 50 школ в Омской области до 2027 года

В среду, 19 июня 2024 года, губернатор Омской области Виталий Хоценко оценил ход работ по капитальному ремонту здания средней общеобразовательной школы № 3.

«Вместе с администрацией города Омска выехали на площадку школы № 3, где продолжается капитальный ремонт. Срок сдачи объекта уже переносили несколько раз. Главная задача, чтобы к 1 сентября дети сели за парты», — сообщил в своем Телеграм-канале Виталий Хоценко.

Глава региона отметил, что работы предстоит еще много, особенно в части благоустройства школьного двора.

«Шефствует над школой наше предприятие “ОНИИП”. Руководитель Владимир Александрович Березовский выразил готовность школе помогать. Приеду сюда в ближайшее время еще раз, чтобы оценить темпы работ. Обновленную школу очень ждут дети, родители и педагоги. Держу на контроле», — отметил губернатор.

Еще один объект сегодняшней инспекционной поездки главы региона — школа № 79. Здесь к капитальному ремонту только приступают. Сейчас ведутся работы по демонтажу.

«Согласно графику, дети сядут за парты 1 сентября 2025 года», — сообщил Виталий Хоценко.

По словам губернатора, до 2027 года запланирован капитальный ремонт 50 школ в Омске и районах.