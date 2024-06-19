Виталий Хоценко сообщил о ремонте 50 школ в Омской области до 2027 года

«Вместе с администрацией города Омска выехали на площадку школы № 3, где продолжается капитальный ремонт. Срок сдачи объекта уже переносили несколько раз. Главная задача, чтобы к 1 сентября дети сели за парты», — сообщил в своем Телеграм-канале Виталий Хоценко.