Минздрав не поддержал идею о запрете вождения авто для людей старше 70 лет

«Предложение не выглядит проработанным — человек может управлять автомобилем, если состояние его здоровья позволяет делать это безопасно для него самого и других участников движения, оценку этого состояния проводит специальная медицинская комиссия, все требования четко регламентированы», — сказал Кузнецов.