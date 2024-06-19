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Минздрав не поддержал идею о запрете вождения авто для людей старше 70 лет

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Предложение о запрете вождения автомобиля людям старше 70 лет не проработано, возраст человека сам по себе не влияет на способность безопасно управлять машиной, заявил РИА Новости помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.

Источник: РИА "Новости"

Ранее в СМИ появилась информация, что участники движения «Ветераны России» обратились в МВД с предложением запретить водить автомобиль людям старше 70 лет.

«Предложение не выглядит проработанным — человек может управлять автомобилем, если состояние его здоровья позволяет делать это безопасно для него самого и других участников движения, оценку этого состояния проводит специальная медицинская комиссия, все требования четко регламентированы», — сказал Кузнецов.

Он уточнил, что возраст человека к таким критериям не относится и сам по себе на способность безопасно управлять автотранспортом не влияет.

ГИБДД