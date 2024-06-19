В Госдуме предложили запретить усыновлять детей гражданам ряда стран

«Совершенно очевидно: необходимо принимать решение о запрете гражданам государств, где смена пола разрешена, усыновлять детей из Российской Федерации», — написал Володин в своем телеграм-канале в среду.
Он подчеркнул, что этот вопрос будет рассмотрен на пленарном заседании в рамках итогового доклада парламентской комиссии по расследованию преступных действий против несовершеннолетних. По мнению председателя ГД, «политика западных государств в отношении детей ведет к большой трагедии».
Учитывая происходящее на Западе и существующие огромные риски из-за законодательства этих стран: наши дети могут попасть в беду.
В качестве примера он привел ситуацию в Австралии, где «предлагают разрешить несовершеннолетним в возрасте от трех лет самостоятельно выбирать себе половую принадлежность». Также Володин отметил, что «в 10 европейских странах (Австрия, Эстония, Германия, Исландия, Италия, Люксембург, Мальта, Норвегия, Словения, Швейцария) отсутствуют возрастные ограничения для юридической смены пола».
В США гормональная терапия рекомендуется детям с 6 лет, а хирургические операции делают от 12 лет.
Спикер Госдумы указал, что в России «запрещены пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений и операции по смене пола, а лица, прошедшие такую операцию за рубежом, не могут быть опекунами или усыновителями».
Володин также напомнил, что в России более 10 лет действует запрет на усыновление детей гражданами США, но пока сохраняется возможность для граждан других стран, где разрешена смена пола, усыновлять российских детей. С января 2013 года в России действует так называемый «закон Димы Яковлева», согласно которому гражданам США запрещено усыновление российских детей.
21 ноября 2023 года председатель комитета Государственной Думы по вопросам безопасности и противодействия коррупции, Василий Пискарев, анонсировал законопроект, который будет запрещать усыновление российских детей гражданами тех стран, где легализована смена пола. По его словам, такие меры необходимы для того, чтобы гарантировать, что усыновленные дети не окажутся в семьях с родителями, которые изменили свой пол, что может привести к воспитанию детей однополыми парами.
Нина Лютикова