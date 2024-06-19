В Госдуме предложили запретить усыновлять детей гражданам ряда стран

21 ноября 2023 года председатель комитета Государственной Думы по вопросам безопасности и противодействия коррупции, Василий Пискарев, анонсировал законопроект, который будет запрещать усыновление российских детей гражданами тех стран, где легализована смена пола. По его словам, такие меры необходимы для того, чтобы гарантировать, что усыновленные дети не окажутся в семьях с родителями, которые изменили свой пол, что может привести к воспитанию детей однополыми парами.