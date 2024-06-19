Ричмонд
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лавров посетит Беларусь 24−25 июня

В программе визита российского министра запланирована встреча и с президентом Беларуси.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 19 июн — Sputnik. Министр иностранных дел России Сергей Лавров посетит Беларусь 24—25 июня, об этом сообщила в среду официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

«24−25 июня министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров посетит Минск с официальным визитом», — сказала Захарова.

Она отметила, что визит Лаврова приурочен к 32-й годовщине установления дипотношений между Беларусью и Россией.

Как уточнила Захарова, в программе визита российского министра запланированы встречи с президентом Беларуси Александром Лукашенко и главой МИД Беларуси Сергеем Алейником.

«Особое внимание будет уделено работе по дипломатическому сопровождению интеграционных процессов в рамках Союзного государства, тематике формирования новой архитектуры евразийской безопасности», — уточнила Захарова.

Лавров Сергей