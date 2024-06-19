МИНСК, 19 июн — Sputnik. Министр иностранных дел России Сергей Лавров посетит Беларусь
«24−25 июня министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров посетит Минск с официальным визитом», — сказала Захарова.
Она отметила, что визит Лаврова приурочен к 32-й годовщине установления дипотношений между Беларусью и Россией.
Как уточнила Захарова, в программе визита российского министра запланированы встречи с президентом Беларуси Александром Лукашенко и главой МИД Беларуси Сергеем Алейником.
«Особое внимание будет уделено работе по дипломатическому сопровождению интеграционных процессов в рамках Союзного государства, тематике формирования новой архитектуры евразийской безопасности», — уточнила Захарова.