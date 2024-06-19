В Приднестровье назвали цель военных учений Молдавии

Депутат ПМР обратил внимание на то, что сейчас часто проводит аналогии между военной помощью Кишинёву тогда и сейчас. По его словам, весной 1992 года Румыния накачивала Молдавию оружием, а сегодня все наблюдают массовые поставки Кишиневу оружия уже из западных стран. «Приднестровье спокойно работает на дипломатическом фронте по закреплению мирной ситуации на Днестре. Наш курс — сохранение мира, но при этом память о Бендерской трагедии означает и то, что бдительность терять нельзя и порох, как говорится, нужно держать сухим», — подытожил Сафонов.