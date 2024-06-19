Парламент Молдавии охраняют иностранные спецслужбы, заявили в «Победе»

«Мы подали дополнительный запрос <…> по поводу ситуации, возникшей 14 июня, когда депутатам был заблокирован доступ на заседание. У нас есть разумные сомнения, что в тот день в парламенте, помимо наших органов, находились и иностранные граждане, возможно представители иностранных спецслужб, и если этот факт подтвердится, то мы станем свидетелями из ряда вон выходящего случая — вопиющего и очень опасного не только для безопасности и защиты парламента, но и для всей национальной безопасности», — написала Таубер.