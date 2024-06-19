Беспрозванных обсудил с министром природных ресурсов и экологии России полигон в Барсуковке

«Договорились о создании отдельной экспертной группы на базе Минприроды России по вопросам ТБО, которая в ближайшее время приедет в регион. В частности, эксперты совместно с местными активистами будут детально разбираться в ситуации с мусорным полигоном в Барсуковке. Это первоочередной для нас вопрос, держу его на личном контроле. Обсудили с министром взаимодействие и по другим важным экологическим вопросам, таким как восстановление лесов, развитие экологического туризма, расчистка рек. Продолжим развивать национальный парк “Куршская коса”, в состав которого вошли территории “Виштынецкого” нацпарка», — сообщил Беспрозванных.