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Беспрозванных обсудил с министром природных ресурсов и экологии России полигон в Барсуковке

Временно исполняющий обязанности губернатора Калининградской области Алексей Беспрозванных в Москве встретился с министром природных ресурсов и экологии России Александром Козловым — говорили о системе управления твёрдыми бытовыми отходами, а также о новых форматах взаимодействия с министерством по данному направлению.

Источник: РИА "Новости"

«Договорились о создании отдельной экспертной группы на базе Минприроды России по вопросам ТБО, которая в ближайшее время приедет в регион. В частности, эксперты совместно с местными активистами будут детально разбираться в ситуации с мусорным полигоном в Барсуковке. Это первоочередной для нас вопрос, держу его на личном контроле. Обсудили с министром взаимодействие и по другим важным экологическим вопросам, таким как восстановление лесов, развитие экологического туризма, расчистка рек. Продолжим развивать национальный парк “Куршская коса”, в состав которого вошли территории “Виштынецкого” нацпарка», — сообщил Беспрозванных.

По его словам, функционирование объединённого парка связаны с созданием новых рабочих мест и развитием инфраструктуры за счёт средств федерального бюджета. Это особенно значимо для районов, удалённых от регионального центра. Для жителей востока области появится возможность трудоустроиться рядом с домом. Кроме того, национальный парк даст дополнительный стимул в развитии экологического и сельского туризма.