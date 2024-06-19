В Узбекистане заявили о доверии к российским вакцинам

ТАШКЕНТ, 19 июн — РИА Новости. Власти Узбекистана доверяют вакцинам из России, готовы закупать их и дальше, в частности от гриппа и ОРВИ, заявил первый заместитель председателя комитета санитарного эпидемиологического благополучия и общественного здоровья (СЭС) страны Нурмат Атабеков в пресс-центре Sputnik Узбекистан.
«Мы обычно перед сезонным подъемом гриппа и ОРВИ вакцину покупаем в Российской Федерации… Мы верим вакцинам Российской Федерации», — сказал Атабеков в ходе пресс-конференции в пресс-центре Sputnik Узбекистан, посвящённой узбекско-российскому сотрудничеству в санитарно-эпидемиологического благополучия.
Атабеков напомнил, что вакцинация против гриппа и ОРВИ в Узбекистане проводится за полтора-два месяца до начала эпидемического подъема. «Вакцины, проводимые по эпидемическим показателям, мы спокойно можем приобрести у Российской Федерации», — отметил он.
Первый замглавы СЭС напомнил, что во время пандемии коронавируса власти Узбекистана также приобрели два вида вакцин — «Спутник V» и «Спутник Лайт». «Обе вакцины с успехом были использованы», — добавил Атабеков.
В октябре 2023 года власти Узбекистана закупили 2,1 миллиона доз российской вакцины «Гриппол плюс» для вакцинации «групп риска» — медицинских работников, учителей и учащихся школ и воспитанников детсадов. По данным СЭС, у российской вакцины практически нет побочных эффектов и противопоказаний, она обеспечит защиту от всех видов вируса гриппа, которые являются наиболее актуальными в данном эпидемическом сезоне.