В Узбекистане заявили о доверии к российским вакцинам

В октябре 2023 года власти Узбекистана закупили 2,1 миллиона доз российской вакцины «Гриппол плюс» для вакцинации «групп риска» — медицинских работников, учителей и учащихся школ и воспитанников детсадов. По данным СЭС, у российской вакцины практически нет побочных эффектов и противопоказаний, она обеспечит защиту от всех видов вируса гриппа, которые являются наиболее актуальными в данном эпидемическом сезоне.