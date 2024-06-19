Минздрав Беларуси назвал основания возврата семейного капитала, перечисленного на платные услуги

Уточняется, что среди оснований могут быть расторжение договора или же подписание (не подписание) документа, которые удостоверяет приемку проведенных работ в разрезе оказываемых стоматологических услуг с от 90 до 360 календарных дней с момента, когда денежные средства поступили на расчетный счет организации здравоохранения.