Минздрав Беларуси назвал основания возврата семейного капитала, перечисленного на платные услуги

Основания возврата семейного капитала, перечисленного на платные услуги, уточнили в Беларуси. Это следует из постановления Министерства здравоохранения № 88 от 7 мая 2024 года. Подробности рассказали в пресс-службе ведомства.
Сообщается, что изменения касаются уточнения оснований, а также сроков возврата неиспользованных денежных средств семейного капитала, которые были перечислены организациям здравоохранения на получение медуслуг. В Минздраве отметили, что возврат неиспользованных денежных средств семейного капитала, перечисленных на получение платных медицинских услуг, осуществляется «Беларусбанком» в течение десяти рабочих дней со дня наступления оснований для их возврата.
Уточняется, что среди оснований могут быть расторжение договора или же подписание (не подписание) документа, которые удостоверяет приемку проведенных работ в разрезе оказываемых стоматологических услуг с от 90 до 360 календарных дней с момента, когда денежные средства поступили на расчетный счет организации здравоохранения.