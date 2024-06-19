Договор с КНДР предусматривает оказание помощи при агрессии, заявил Путин

ПХЕНЬЯН, 19 июн — РИА Новости. Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и КНДР предусматривает оказание помощи другой стороне в случае агрессии, сообщил Владимир Путин по итогам переговоров с Ким Чен Ыном в Пхеньяне.
«Подписанный сегодня договор о всеобъемлющем партнерстве предусматривает, в том числе, оказание взаимной помощи в случае агрессии против одного из участников этого договора», — сказал президент.
Российский лидер в этом контексте обратил внимание на заявления США и других стран НАТО о поставках Украине высокоточных систем большого радиуса действия, самолетов F-16 и другого вооружения и техники для нанесения ударов по российской территории.
«Это не только заявление, это уже происходит, и все это грубое нарушение взятых на себя западными странами ограничений в рамках различного рода международных обязательств», — подчеркнул Путин.
Москва и Пхеньян проводят независимую внешнюю политику и не приемлют шантажа, добавил он.
Глава государства уточнил, что Россия не исключает для себя военно-технического сотрудничества с КНДР в соответствии с подписанным договором.