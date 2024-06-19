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Стало известно, какими подарками обменялись Владимир Путин и Ким Чен Ын

Президент Российской Федерации Владимир Путин и председатель КНДР Ким Чен Ын обменялись подарками. Российская сторона преподнесла северокорейскому лидеру новый автомобиль Aurus, а также адмиральский кортик и красивый чайный сервиз. Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

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«Уже обменялись подарками», — рассказал Ушаков журналистам. «Мы подарили машину под названием Aurus» — сказал он. «Да, вторую, то не третья, а вторая точно», — уточнил помощник президента. Кроме автомобиля, в числе подарков северокорейскому лидеру — «адмиральский кортик, сервиз очень красивый чайный».

Юрий Ушаков отметил, что российскому президенту были преподнесены «тоже хорошие подарки». Он не стал вдаваться в подробности о конкретных предметах, но намекнул, что они «связаны с изображением нашего президента». «Там несколько вариантов изображений, все при этом достаточно художественные, включая бюсты», — пояснил Ушаков.

18 февраля Ким Чен Ын также получил автомобиль российского производства в подарок от президента России Владимира Путина. Подарок был передан представителями ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК) — Пак Чон Чхон и Ким Ё Чен. По словам Ким Ё Чен, подарок символизирует особые дружеские отношения между двумя странами.

Нина Лютикова

Путин Владимир
дипломатия