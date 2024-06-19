Стало известно, какими подарками обменялись Владимир Путин и Ким Чен Ын

«Уже обменялись подарками», — рассказал Ушаков журналистам. «Мы подарили машину под названием Aurus» — сказал он. «Да, вторую, то не третья, а вторая точно», — уточнил помощник президента. Кроме автомобиля, в числе подарков северокорейскому лидеру — «адмиральский кортик, сервиз очень красивый чайный».
Юрий Ушаков отметил, что российскому президенту были преподнесены «тоже хорошие подарки». Он не стал вдаваться в подробности о конкретных предметах, но намекнул, что они «связаны с изображением нашего президента». «Там несколько вариантов изображений, все при этом достаточно художественные, включая бюсты», — пояснил Ушаков.
18 февраля Ким Чен Ын также получил автомобиль российского производства в подарок от президента России Владимира Путина. Подарок был передан представителями ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК) — Пак Чон Чхон и Ким Ё Чен. По словам Ким Ё Чен, подарок символизирует особые дружеские отношения между двумя странами.
Нина Лютикова