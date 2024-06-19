Стало известно, какими подарками обменялись Владимир Путин и Ким Чен Ын

Юрий Ушаков отметил, что российскому президенту были преподнесены «тоже хорошие подарки». Он не стал вдаваться в подробности о конкретных предметах, но намекнул, что они «связаны с изображением нашего президента». «Там несколько вариантов изображений, все при этом достаточно художественные, включая бюсты», — пояснил Ушаков.