Лукашенко поручил ввести дополнительные материальные стимулы для работающих пенсионеров

Предполагаемая новация связана с индивидуальным коэффициентом заработка (ИКЗ). В настоящее время для работающих пенсионеров сверх ИКЗ 1,3 пенсия не выплачивается.



«Один из вопросов, который сегодня на повестке дня (его уже в третьем квартале Президент нашей страны поставил задачу решить), — это работа пенсионеров, которые вышли на пенсию. К примеру, пенсионер вышел на пенсию, получает коэффициент 1,45. А по законодательству сегодня он может получать, продолжая работать, не более 1,3. И эту разницу он недополучает. Только на работников сельского хозяйства распространяется условие получения своего коэффициента и дальше», — сказал председатель ФПБ.



Поэтому была поставлена задача внести нормативный акт, который будет позволять пенсионерам работать и дальше, но на более привлекательных условиях. Юрий Сенько уверен, что сохранение наработанного коэффициента будет важным элементом для людей, имеющих хороший опыт работы, профессиональные навыки, силы и желание продолжать трудиться. «Плюс заработная плата для них будет тоже хорошим стимулом для продолжения работы в тех направлениях, по которым мы сегодня видим необходимым сохранить работающих пенсионеров», — добавил Юрий Сенько.