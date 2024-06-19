Предполагаемая новация связана с индивидуальным коэффициентом заработка (ИКЗ). В настоящее время для работающих пенсионеров сверх ИКЗ 1,3 пенсия не выплачивается.
«Один из вопросов, который сегодня на повестке дня (его уже в третьем квартале Президент нашей страны поставил задачу решить), — это работа пенсионеров, которые вышли на пенсию. К примеру, пенсионер вышел на пенсию, получает коэффициент 1,45. А по законодательству сегодня он может получать, продолжая работать, не более 1,3. И эту разницу он недополучает. Только на работников сельского хозяйства распространяется условие получения своего коэффициента и дальше», — сказал председатель ФПБ.
Поэтому была поставлена задача внести нормативный акт, который будет позволять пенсионерам работать и дальше, но на более привлекательных условиях. Юрий Сенько уверен, что сохранение наработанного коэффициента будет важным элементом для людей, имеющих хороший опыт работы, профессиональные навыки, силы и желание продолжать трудиться. «Плюс заработная плата для них будет тоже хорошим стимулом для продолжения работы в тех направлениях, по которым мы сегодня видим необходимым сохранить работающих пенсионеров», — добавил Юрий Сенько.
Лукашенко поручил ввести дополнительные материальные стимулы для работающих пенсионеров
19 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил ввести дополнительные материальные стимулы для работающих пенсионеров. Об этом заявил журналистам председатель Федерации профсоюзов Беларуси Юрий Сенько по итогам своего доклада главе государства, передает корреспондент БЕЛТА.
Предполагаемая новация связана с индивидуальным коэффициентом заработка (ИКЗ). В настоящее время для работающих пенсионеров сверх ИКЗ 1,3 пенсия не выплачивается.