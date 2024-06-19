Гайдукевич предложил выставить Западу счет за санкции

МИНСК, 19 июн — Sputnik. Парламент мог бы принять законопроект от ущербе от западных санкций, заявил депутат Олег Гайдукевич на заседании Палаты представителей, передает корреспондент Sputnik.
«Зачем нам отдавать долги тем, кто против нас вводит санкции?… Давайте предъявим ущерб… Они нам ничего не отдадут, ничего хорошего нам не сделают. Только заберут. Если надо, законопроект давайте примем, что они нам должны, а не мы им», — заявил депутат.
В свою очередь министр финансов Юрий Селиверстов отметил, что «по-человечески согласен» с заявлением об ущербе и о том, что ничего хорошего от западных стран Беларусь не получит.
«Но вопрос в том, что мы всегда позиционировали себя так, как страна, которая обеспечивает исполнение своих обязательств», — подчеркнул Селиверстов.
Не берут деньги
Селиверстов напомнил и о том, что помимо санкций у держателей гособлигаций, размещенных на западном рынке, все равно есть возможность получить выплаты. Суммы рассчитваются в белорусских рублях по курсу к евро или доллару (в зависимости от валюты бондов).
«Был принят особый порядок, но, к сожалению, нашими дальними контрагентами… Они из-за своей принципиальности обращаться к новому алгоритму не хотят», — подчеркнул Селиверстов.
Министр констатировал, что кредиторы из недружественных юрисдикций фактически сами не берут деньги, которые им предлагаются.
Руководитель финансового ведомства обратил внимание, что евробонды на Западе, в том числе на бирже в Лондоне, покупали не только местные инвесторы. Среди них были белорусы и россияне. Для последних тоже есть возможность получения выплат в белорусских рублях. Хотя, как отметил министр, этот механизм начал работать не так быстро, как хотелось бы.
Отсрочки госдолга
Также глава Минфина пояснил депутатам, что основная доля внешнего госдолга — это заимствования у российского правительства и банков РФ. Среди основных кредиторов также Китай.
Эти партнеры предоставляют отсрочки
«…Мы смещаем графики платежей и по сути рефинансируем таким образом те долги, которые у нас есть перед Российской Федерацией, и в принципе находимся в том графике (выплат — Sputnik), который мы можем обслуживать», — сказал Селиверстов.
По его словам, примерно такие же отношения сложились с китайскими партнёрами.
«…В прошлом году и по текущему сроки тоже были перенесены, и мы платили меньший объем средств», — констатировал министр финансов.