Гайдукевич предложил выставить Западу счет за санкции

Руководитель финансового ведомства обратил внимание, что евробонды на Западе, в том числе на бирже в Лондоне, покупали не только местные инвесторы. Среди них были белорусы и россияне. Для последних тоже есть возможность получения выплат в белорусских рублях. Хотя, как отметил министр, этот механизм начал работать не так быстро, как хотелось бы.