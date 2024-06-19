Беларусь и Вьетнам вводят безвизовый режим

Соглашение подписано в Ханое 8 декабря 2023 года. Предусматривается, что граждане Беларуси и Вьетнама, владельцы национальных паспортов могут въезжать, выезжать, следовать транзитом и пребывать без виз в течение срока, не превышающего 30 дней. При этом общая продолжительность пребывания не должна превышать 90 дней в календарном году. Положения соглашения не ограничивают право компетентных органов каждой из сторон отказать во въезде или сократить срок пребывания иностранному гражданину без объяснения причин.



Каждая из сторон соглашения может приостановить его действие полностью или частично в интересах обеспечения национальной безопасности, общественного порядка, здравоохранения или в случае эпидемий, стихийных бедствий и иных чрезвычайных ситуаций.



Соглашение вступает в силу с даты обмена сторонами документами о ратификации и сохраняет действие на неопределенный период времени. При этом каждая из сторон может в любое время прекратить действие соглашения путем письменного уведомления другой стороны по дипломатическим каналам.