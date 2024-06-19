В Белоруссии прокомментировали риски использования ядерного оружия

МИНСК, 19 июн — РИА Новости. Госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович заявил, что Минск и Москва первыми не будут применять ядерное оружие, но подчеркнул, что и «в долгу» они не останутся.
«Наши президенты (Белоруссии и России — ред.) адекватно оценивают ситуацию (с безопасностью в мире — ред.), мы должны предпринимать соответствующие шаги. Мы также проводим тренировки (по применению ядерного оружия — ред.), готовы к этому. Но надеюсь, что здравомыслящие политики, занимающие большие должности, в том числе на Западе, должны понимать, к чему это (использование ядерного оружия — ред.) может привести… Как говорит наш президент, в долгу мы не останемся. Первыми мы не начнем, но и в долгу мы не останемся», — сказал госсекретарь журналистам в среду в Минске.
Он также обратил внимание, что не Белоруссия и Россия первыми подняли тему ядерного оружия: ранее страны НАТО начали проводить соответствующие тренировки.