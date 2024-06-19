Минобразования Молдовы проведет проверку спортсменов, участвующих в Играх БРИКС

Там отметили, что в случае, если выяснится, что федерации намеренно отправили спортсменов для участия в Играх, в их отношении могут быть применены санкции, такие как сокращение или приостановка финансирования. В министерстве также напомнили, что федерации сами могут исключить из состава национальных сборных тех спортсменов, которые участвуют в каких-либо соревнованиях несанкционированно.