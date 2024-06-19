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Минобразования Молдовы проведет проверку спортсменов, участвующих в Играх БРИКС

Расследование в отношении спортсменов из Молдовы, участвующих в Играх БРИКС, проводит Министерство образования.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 19 июн — Sputnik. Министерство образования и исследований Молдовы проводит внутреннее расследование в связи с участием молдавских спортсменов в Играх БРИКС, проходящих в эти дни в Казани.

Министерство запросило объяснения у федераций, к которым принадлежат спортсмены — Ассоциации борьбы на поясах, Федерации дзюдо, Федерации самбо и Федерации художественной гимнастики", — говорится в заявлении пресс-службы ведомства.

Там отметили, что в случае, если выяснится, что федерации намеренно отправили спортсменов для участия в Играх, в их отношении могут быть применены санкции, такие как сокращение или приостановка финансирования. В министерстве также напомнили, что федерации сами могут исключить из состава национальных сборных тех спортсменов, которые участвуют в каких-либо соревнованиях несанкционированно.

«Мы повторяем, что федерации не могут делегировать членов национальных сборных на международные спортивные соревнования без предварительной координации с Минобразования за 14 дней до проведения мероприятия», — подчеркнули в министерстве.

В Минобразования также заявили, что участие в данных соревнованиях «поощряет государство-агрессор», а сами Игры, якобы, нарушают положения Олимпийской хартии.

БРИКС