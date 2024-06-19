МИД: Россия обсуждает с партнерами размещение дальнобойного оружия

6 июня президент России Владимир Путин во время встречи с руководителями мировых информационных агентств, отметил, что Москва рассматривает асимметричный ответ на поставки дальнобойного западного оружия Украине для ударов по территории РФ. Во время пленарной сессии ПМЭФ Путин подчеркнул, что Россия пока не поставляет дальнобойное оружие противникам Запада, но оставляет за собой право начать такие поставки.