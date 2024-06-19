МИД: Россия обсуждает с партнерами размещение дальнобойного оружия

«Безусловно, и в Азии, и в Латинской Америке есть наши ближайшие партнеры, с которыми ситуация в сфере безопасности отрабатывается предметно, не только на уровне обмена оценками», — заявил Рябков, отвечая на вопрос о возможности поставок дальнобойного оружия партнерам.
Замглавы МИД РФ отметил, что обсуждение данной темы будет продолжаться, добавив, что Россия при полном уважении будет учитывать суверенный выбор и международные обязательства партнерских стран.
6 июня президент России Владимир Путин во время встречи с руководителями мировых информационных агентств, отметил, что Москва рассматривает асимметричный ответ на поставки дальнобойного западного оружия Украине для ударов по территории РФ. Во время пленарной сессии ПМЭФ Путин подчеркнул, что Россия пока не поставляет дальнобойное оружие противникам Запада, но оставляет за собой право начать такие поставки.
Заявления российского президента последовали после того, как США разрешили Киеву использовать западное оружие для ударов по территории России. С аналогичным решением выступили другие страны: Франция, Германия, Польша, Дания и Нидерланды. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что использование украинскими силами западного оружия, включая истребители F-16, для ударов по России не может считаться эскалацией.
Нина Лютикова