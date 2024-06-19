Ричмонд
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ООН обвинила Израиль в нарушении принципов ведения войны

Управление ООН по правам человека опубликовало оценку шести атак Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) на сектор Газа в период с октября по декабрь 2023 года. Как сказано в докладе, удары привели к большому количеству жертв среди гражданского населения, что нарушает принципы ведения войны.

Источник: AP 2023

«Требование выбирать средства и методы ведения войны, которые позволяют избежать или, по крайней мере, минимизировать в любой степени ущерб гражданскому населению, похоже, постоянно нарушались в ходе бомбардировок Израилем», — передает слова Верховного комиссара ООН по правам человека Фолькера Тюрка пресс-служба управления.

В докладе описаны авиаудары с применением американских бомб GBU-31, GBU-32 и GBU-39. Управление ООН сообщило, что в результате шести атак на жилые дома, школу, лагерь беженцев и рынок погибли 218 человек. Ведомство не исключило, что количество жертв может быть больше.

Как добавили в ООН, Израиль не смог сделать защиту гражданского населения приоритетом при выборе методов ведения войны. Там уточнили, что это нарушает требования международного гуманитарного права.

В докладе ООН указано, что палестинское движение «Хамас» также совершает неизбирательные обстрелы в сторону Израиля. Управление призвало исполнять обязательства по защите гражданского населения и избегать размещения военных объектов в густонаселенных районах.

ООН