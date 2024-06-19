ООН обвинила Израиль в нарушении принципов ведения войны

В докладе описаны авиаудары с применением американских бомб GBU-31, GBU-32 и GBU-39. Управление ООН сообщило, что в результате шести атак на жилые дома, школу, лагерь беженцев и рынок погибли 218 человек. Ведомство не исключило, что количество жертв может быть больше.