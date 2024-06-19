Андрей Бочаров проехал в новом трамвае по маршруту № 2 в Волгограде

На линию в Волгограде вышли первые 10 трамваев модели «Львенок», вагоны поступили в город по инвестсоглашению. Техника уже прошла положенную проверку и обкатку.
Основной маршрут новых трамваев проходит вдоль ул. Ангарской, одной из ключевых транспортных магистралей города, расширенной в 2021 году по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Вылетная дорога стала одной из главных транзитных артерий, соединяющих Вторую и Третью Продольную. Ход работ на мостовом переходе над ул. Ангарской оценил сегодня глава региона.
Всего для Волгограда закупили 62 трамвая модели «Львенок» и «Невский»: 38 — для работы на линии скоростного трамвая, 24 — для обслуживания других городских маршрутов. Таким образом, трамвайный парк будет обновлен сразу на 60%. Один вагон «Львенок» рассчитан на 150 пассажиров, трехсекционный «Невский» — на 205. Обе модели низкопольные, оборудованы выходами на обе стороны, в салоне есть USB-розетки для зарядки мобильных устройств, климат-контроль, механические аппарели для маломобильных граждан и пассажиров с детскими колясками. По периметру вагона установлена система видеокамер.
19 июня губернатор Андрей Бочаров рассказал о планах развития общественного транспорта в Волгограде.
«Когда мы говорим о модернизации, это касается не только скоростного трамвая, но всего транспорта, в течение 10 лет мы проведем серьезную работу, — сообщил Бочаров. — Новая схема будет включать все виды транспорта. Это потребует формирования новых линий, в том числе трамвайных, закупки дополнительной техники, создания якорных объектов: современного автовокзала, речного порта, транспортно-пересадочных узлов. Сейчас все это прорабатывается. В этом году осуществим поставку и вывод на линию всех трамваев — приглашаю в конце года проехать и на новом трехсекционном трамвае по маршруту СТ».
Волгоградская область поэтапно обновляет подвижной состав всех основных видов общественного транспорта. Объем поступившей техники уже стал рекордным за новейшую историю региона. За последние 10 лет на линии вышли более тысячи единиц общественного транспорта всех видов, в том числе в 2022—2024 годах — около 500. В настоящее время парк пассажирского транспорта в Волгограде обновлен на 80%, о промежуточных результатах этой работы губернатор Андрей Бочаров докладывал Президенту РФ в конце 2023 года.
Регион использует все возможности обновления пассажирского транспорта: ресурсы нацпроектов, госпрограммы, бюджетные и специальные казначейские кредиты, а также механизм государственно-частного партнерства. За последние три года удалось на 100% обновить троллейбусный парк, на 45% — межмуниципальный парк. На городские линии вышли электробусы, Волгоградская область стала одним из лидирующих субъектов в этом направлении. В рамках соглашения с инвесторами продолжается масштабная модернизация трамвайной инфраструктуры и линии скоростного трамвая.