Андрей Бочаров проехал в новом трамвае по маршруту № 2 в Волгограде

«Когда мы говорим о модернизации, это касается не только скоростного трамвая, но всего транспорта, в течение 10 лет мы проведем серьезную работу, — сообщил Бочаров. — Новая схема будет включать все виды транспорта. Это потребует формирования новых линий, в том числе трамвайных, закупки дополнительной техники, создания якорных объектов: современного автовокзала, речного порта, транспортно-пересадочных узлов. Сейчас все это прорабатывается. В этом году осуществим поставку и вывод на линию всех трамваев — приглашаю в конце года проехать и на новом трехсекционном трамвае по маршруту СТ».