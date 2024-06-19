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Венгрия согласилась на новый пакет санкций против России, пишут СМИ

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Венгрия дала согласие на новый, 14-й пакет санкций ЕС против РФ, при этом Германия пока высказывает сомнения, сообщает издание EUObserver.

Источник: © РИА Новости

«Венгрия… согласилась на 14-й пакет в прошлую пятницу… У Германии по-прежнему сохранялись небольшие сомнения в понедельник по поводу ужесточения правил для дочерних предприятий фирм из ЕС, которые работают в России», — пишет издание.

Отмечается, что, несмотря на сомнения Германии, опрошенные изданием дипломаты ожидают, что в этой связи будет найдено решение ко времени встречи министров иностранных дел стран ЕС 24 июня.

Дипломаты заявили изданию, что с конца мая проект нового пакета санкций ЕС против РФ расширился.

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