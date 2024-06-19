Венгрия согласилась на новый пакет санкций против России, пишут СМИ

«Венгрия… согласилась на 14-й пакет в прошлую пятницу… У Германии по-прежнему сохранялись небольшие сомнения в понедельник по поводу ужесточения правил для дочерних предприятий фирм из ЕС, которые работают в России», — пишет издание.