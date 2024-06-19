EUobserver узнал о грядущих санкциях ЕС против Полины Гагариной и гелия

Боллоева Брюссель называет «связанным с Кремлем бизнесменом», который в июле прошлого года был назначен президентом пивоваренной компании «Балтика» (принадлежит датской Carlsberg), перешедшей под управление Росимущества. Он возглавил «Балтику» без согласования с основным держателем активов — Carlsberg.