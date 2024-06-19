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EUobserver узнал о грядущих санкциях ЕС против Полины Гагариной и гелия

В 14-й пакет санкций ЕС внесут певицу Полину Гагарину, бизнесменов Игоря Алтушкина, Романа Троценко и Таймураза Боллоева, пишет EUobserver. Санкции также затронут поставки СПГ, экспорт гелия и нефтяные танкеры.

Источник: РИА "Новости"

Гагарину предлагается включить в список санкций за ее «выступления на мероприятиях, посвященных аннексии Россией украинских регионов». Артистке «удалось получить значительный доход благодаря частому участию в спонсируемых государством пропагандистских мероприятиях», считают в ЕС.

Боллоева Брюссель называет «связанным с Кремлем бизнесменом», который в июле прошлого года был назначен президентом пивоваренной компании «Балтика» (принадлежит датской Carlsberg), перешедшей под управление Росимущества. Он возглавил «Балтику» без согласования с основным держателем активов — Carlsberg.

Всего в санкционный список предлагается включить 20 физлиц и 22 юрлица.

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ЕС