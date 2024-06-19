Оппозиция в Молдавии может выдвинуть экс-генпрокурора в президенты

КИШИНЕВ, 19 июн — РИА Новости. Оппозиционные силы Молдавии рассматривают возможность выдвижения бывшего генпрокурора Александра Стояногло кандидатом в президенты, заявил вице-спикер парламента от Соцпартии Влад Батрынча.
В конце декабря лидер Соцпартии Игорь Додон заявил, что несколько оппозиционных сил ведут переговоры о возможности объединения ради выдвижения единого кандидата на президентских выборах. Его слова подтвердили лидеры нескольких оппозиционных политсил. При этом председатель партии развития и объединения Молдавии (ПРОМ), экс-премьер Ион Кику считает, что оппозиционным силам уже поздно выбирать единого представителя, однако они должны сотрудничать в рамках избирательного процесса.
«Обсуждалась и кандидатура Александра Стояногло. Она продолжает обсуждаться основными оппозиционными силами, это кандидат, у которого есть определенные шансы и возможности. Его нелегально сняли с должности».
Он заявил, что оппозиционные силы пытаются наладить широкое сотрудничество, чтобы не позволить незаконного снятия с избирательной гонки того или иного кандидата.
Задержание Стояногло произошло в октябре 2021 года, сразу же после его брифинга, на котором он заявил, что генпрокуратура намеревалась привлечь к ответственности всех членов правительства, которые в 2014—2015 годах допустили незаконный вывод средств из банковской системы. Тогда нынешняя глава республики Майя Санду была министром образования. В мае 2023 года Высший совет прокуроров вынес решение об отставке Стояногло, а в сентябре соответствующий указ подписала Санду. Сам экс-генпрокурор ранее неоднократно называл обвинения «местью со стороны президента». При этом он выиграл дело в Европейском суде по правам человека.
Президент Санду 24 декабря заявила, что намерена баллотироваться на второй президентский срок, кроме того, она выступила с инициативой к парламенту организовать референдум, чтобы граждане могли высказать свое мнение по поводу вступления республики в Евросоюз. Референдум пройдет в один день с выборами президента 20 октября.