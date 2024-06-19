В МИД России опровергли обвинения Запада в подрыве демократии в Молдавии

«В основе этого заявления — это переворачивание вещей с ног на голову, отказ от какого-либо здравого смысла, ничего нового не прозвучало. Это, с одной стороны, избитые русофобские штампы. С другой стороны, голословные бездоказательные обвинения нашей страны во всех бедах теперь еще в Молдавии», — сказала она в ходе брифинга.