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В МИД России опровергли обвинения Запада в подрыве демократии в Молдавии

В МИД отвергают обвинения в провокациях протестов накануне выборов в Молдавии.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Москва отвергает обвинения в провокации протестов накануне выборов в Молдавии, это фейк, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«В основе этого заявления — это переворачивание вещей с ног на голову, отказ от какого-либо здравого смысла, ничего нового не прозвучало. Это, с одной стороны, избитые русофобские штампы. С другой стороны, голословные бездоказательные обвинения нашей страны во всех бедах теперь еще в Молдавии», — сказала она в ходе брифинга.

США, Канада и Британия 13 июня приняли совместное заявление, в котором обвинили Россию в подрыве демократических институтов в Молдавии, разжигании протестного движения.