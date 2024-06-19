Боевые корабли и «Русские витязи». Международный военно-морской салон «Флот-2024» открылся в Петербурге

Площадкой для размещения экспозиции стал, как и год назад, Музей военно-морской славы и конгрессно-выставочный центр «Острова Фортов» в Кронштадте. Выставка предприятий кораблестроительной и судостроительной отраслей соберет 225 участников из России и зарубежья.