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Боевые корабли и «Русские витязи». Международный военно-морской салон «Флот-2024» открылся в Петербурге

Международный военно-морской салон «Флот-2024» 19 июня открылся в Петербурге.

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Он проводится уже в 12-й раз и продлится до 23 июня.

Площадкой для размещения экспозиции стал, как и год назад, Музей военно-морской славы и конгрессно-выставочный центр «Острова Фортов» в Кронштадте. Выставка предприятий кораблестроительной и судостроительной отраслей соберет 225 участников из России и зарубежья.

В эти дни в конгресс-центре проведут научные конференции, продемонстрируют продукцию военного назначения российских и зарубежных производителей.

Во время салона продемонстрируют боевые корабли и суда ВМФ России. Кроме того, 19, 21 и 23 июня обещают показательные выступления пилотажной группы «Русские витязи». Они уже репетировали свой полет этим утром.