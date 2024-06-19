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Зарубежные СМИ: Настанет ли «момент расплаты» для Boeing?

19 июня, среда. Акции производителя самолетов Boeing подешевели почти на 2% после выступления главы компании в Сенате. 18 июня генеральный директор Дэйв Кэлхун отвечал на вопросы конгрессменов, критиковавших корпорацию за многочисленные проблемы с качеством самолетов. Один из сенаторов назвал «моментом расплаты» судебное разбирательство, которое грозит авиастроителю из-за двух крупных катастроф — в Индонезии и Эфиопии в 2018-м и 2019 годах. Сам глава Boeing только сейчас узнал, что на его заводах использовались заведомо неисправные детали и обещал расследовать эти случаи. Подробнее — в обзоре иностранной прессы на «Ъ FM».

Источник: AP 2023

Свое выступление в Сенате Дэйв Кэлхун начал с того, что попросил прощения у семей пассажиров, которые стали жертвами двух авиакатастроф с Boeing 737 MAX. Многие родственники присутствовали в зале и держали в руках портреты своих близких. Всего погибли 346 человек. Но эта лирическая пауза не смогла затмить претензии сенаторов к производителю самолетов, отмечает Reuters. Дэйва Кэлхуна спрашивали, как организована в компании культура безопасности, почему он не уходит в отставку немедленно, а откладывает увольнение на конец года, и сколько он получает за свою работу. Выяснилось, что в 2023 году его вознаграждение составило почти $33 млн. И это на 45% больше, чем было в 2022-м, подсчитало агентство.

Кроме того, при увольнении он получит еще и золотой парашют на $45 млн, пишет CNN. Подкомитет Сената, который расследует нарушения в компании Boeing, располагает показаниями множества информаторов. Пока их более дюжины, но будет больше. И многие из них готовы выступить публично, сообщил сенатор Ричард Блюменталь. CNN уточняет, что сейчас в папке со свидетельствами информаторов уже больше 200 страниц разоблачающих данных.

Издание Politico пишет, что основное внимание на слушаниях было сосредоточено на том, как Boeing обращается с информаторами. Кэлхун утверждал, что компания всячески поощряет сигналы от подчиненных о том, что на производстве есть какие-то сбои. Но Блюменталь привел в пример одного из сотрудников завода, где собирают Dreamliner. Когда он сообщил в главный офис о недостающих деталях, на него начал давить непосредственный начальник. Он звонил ему по 20 раз в день и критиковал за излишнюю инициативность.

У следственной комиссии Сената также есть данные о том, что руководство Boeing игнорировало сообщения сотрудников о сомнительном качестве деталей из титана. Эти сигналы оставались незамеченными, брак поставлялся на производство, а отчеты о проверках фальсифицировались, добавляет The New York Times.

Bloomberg отмечает, что авиаотрасль, где долгое время доминировали Boeing и Airbus, столкнулась кризисом. Сейчас бразильский конгломерат Embraer намерен выпускать узкофюзеляжные самолеты, чтобы составить конкуренцию прежним лидерам.