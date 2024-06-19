Зарубежные СМИ: Настанет ли «момент расплаты» для Boeing?

Свое выступление в Сенате Дэйв Кэлхун начал с того, что попросил прощения у семей пассажиров, которые стали жертвами двух авиакатастроф с Boeing 737 MAX. Многие родственники присутствовали в зале и держали в руках портреты своих близких. Всего погибли 346 человек. Но эта лирическая пауза не смогла затмить претензии сенаторов к производителю самолетов, отмечает Reuters. Дэйва Кэлхуна спрашивали, как организована в компании культура безопасности, почему он не уходит в отставку немедленно, а откладывает увольнение на конец года, и сколько он получает за свою работу. Выяснилось, что в 2023 году его вознаграждение составило почти $33 млн. И это на 45% больше, чем было в 2022-м, подсчитало агентство.