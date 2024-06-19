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Назначен вице-министр национальной экономики

Постановлением правительства РК Арман Касенов назначен на должность вице-министра национальной экономики, сообщает Zakon.kz.

Источник: primeminister.kz

Об этом 19 июня сообщила пресс-служба правительства.

Арман Касенов родился в 1981 году в г. Алматы.

Окончил Казахский национальный университет им. аль-Фараби по специальности «международные экономические отношения» и магистратуру в Лондонской бизнес-школе по специальности «финансы» (Великобритания).

Закончил программу для руководителей Eurasia Business Executive & Leadership Programme Judge Business School Кэмбриджского университета.

Трудовой путь начал в 2002 году в финансовом секторе.

Имеет 20-летний опыт работы на руководящих позициях в сфере финансов, инвестиционных проектов и бизнеса.

С 2009 года в разное время занимал должности члена совета директоров и члена правления в крупнейших частных и государственных финансовых институтах Казахстана.

С 2023 г. по настоящее время — заместитель председателя правления АО «Qazaqstan Investment Corporation».