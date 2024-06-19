Путин прокатил Ким Чен Ына на Aurus

Aurus — российская марка представительских автомобилей. Ей пользуется и сам президент России, в том числе во время своих зарубежных визитов. При этом на машине, на которой передвигались Путин и Ким Чен Ын, нет традиционного российского флажка с триколором — зато установлены корейские номера.