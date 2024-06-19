Путин прокатил Ким Чен Ына на Aurus

По завершении переговоров в резиденции Кымсусан главы государств вместе вышли из здания. Путин сел за руль, а Ким Чен Ын занял соседнее пассажирское кресло. По двухполосной дороге, проходящей сквозь парк, лидеры проделали путь в несколько километров. После чего они вышли из авто и пешком прогулялись по парковой территории.
Aurus — российская марка представительских автомобилей. Ей пользуется и сам президент России, в том числе во время своих зарубежных визитов. При этом на машине, на которой передвигались Путин и Ким Чен Ын, нет традиционного российского флажка с триколором — зато установлены корейские номера.
В автопарке Ким Чен Ына теперь есть как минимум две таких машины. Первую он получил после прошлогодней поездки на космодром Восточный. Вторую Путин привез в подарок во время нынешнего визита.