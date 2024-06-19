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Варвару Шейченко назначили главврачом ЦРБ в Волгоградской области

В соответствии с решением экспертного комитета по кадровым вопросам, действующего при министерстве здравоохранения региона, Варвара Александровна Шейченко была утверждена в должности главного врача ЦРБ Чернышковского района.

Варвара Александровна — выпускница Волгоградского медуниверситета, где она также окончила курсы повышения квалификации в сфере управления здравоохранением и публичного здоровья в 2022 году и прошла специализацию по неврологии. Она обладатель действительных сертификатов по специализации «Неврология».

С 2013 года Шейченко стала частью медицинского коллектива Чернышковской ЦРБ, где до недавнего времени исполняла функции врача-невролога и временно — обязанности главврача.

В своей новой роли Варвара Александровна ставит перед собой амбициозные цели по улучшению качества первичной медицинской помощи населению и условий лечения пациентов в стационаре.