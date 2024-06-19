Варвару Шейченко назначили главврачом ЦРБ в Волгоградской области

Варвара Александровна — выпускница Волгоградского медуниверситета, где она также окончила курсы повышения квалификации в сфере управления здравоохранением и публичного здоровья в 2022 году и прошла специализацию по неврологии. Она обладатель действительных сертификатов по специализации «Неврология».